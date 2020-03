Kad rodas vēlme iepirkt griķus. Pašmāju psiholoģe skaidro "korona-bailes"

Īsais izskaidrojums tam ir tāds, ka cilvēku smadzenes ir veidotas tā, lai pasargātu mūs no briesmām, stāsta Majore-Dūšele.

"Un ir cilvēku kategorija, kas, iespējams, nav tik prasmīgi kritiski izvērtēt informācijas avotus un to patiesumu, un vienkārši reaģē uz draudu sajūtu."

"Piemēram, kad dega Austrālijas meži, cilvēki pārrunāja šo informāciju, dalījās sociālajos tīklos, bija spilgtas emocijas, bet tas notika ļoti tālu no mums, tāpēc neviens neskrēja pārtiku pirkt," salīdzina Majore-Dūšele.

Līdz ar to vispirms nepieciešams nomierināties, lai varētu sākt domāt, par ko ir un par ko nav jāuztraucas. Arī mediji var palīdzēt cilvēkus nomierināt, cenšoties pēc iespējas korektāk atspoguļot informāciju, piemēram, atspoguļojot ne tikai "Covid-19" upuru skaitu, bet arī to, kāds ir mirušo īpatsvars pret saslimušajiem, vai informējot, ka jaunā koronavīrusa riska grupas būtiski neatšķiras no citiem vīrusiem.