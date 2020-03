40 fakti par Lieni Kiviču viņas 40. dzimšanas dienā

Birthday girl. 😂 Es neuzprasos uz apsveikumiem, jo man nepatīk svinēt dzimšanas dienas. Manas. Tomēr, kā pareizi atzīmēja mana Diana Otisone, svētki ir jāsvin. Pareizi. Sevi ir jāmīl, un es vēl to mācos... Un tāpēc es sevi apsveicu Jaunajā gadā, kas man sākas šodien! Ar jaunu sākumu! 🎉 Paldies maniem vecākiem, ka esmu! ❤️ And yesss, happy birthday to me!

