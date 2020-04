Īpašumi. Automašīnas. Traktors. "Latvijas dzelzceļa" valdes locekļa Ērika Šmuksta ienākumu deklarācija

Papildus Šmuksts dividendēs no "Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības" nopelnījis 15,30 eiro un no AS "SEB banka" - 27,85 eiro. Savukārt procentos no "SEB banka" viņš nopelnījis 95,39 eiro, no "Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības" - 1291 eiro un no SIA "Auto Welle" - 1564 eiro.