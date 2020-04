Raidījums: Kāpēc Covid-19 testēšanas apjomā Lietuva un Igaunija ir priekšā Latvijai

Skaidrojums par Latvijas gadījumu

Reprezentatīvas testējamo izlases palīdzētu noskaidrot arī precīzāku ainu katrā vecuma grupā. Līdz šim vislielākā grupa – gandrīz ceturtā daļa no visiem testētajiem bijusi vecumā no 30 līdz 39 gadiem, attiecīgi arī visvairāk saslimušo konstatēts šajā vecumā. Savukārt bērni un jaunieši līdz šim testēti reti. Līdz 10 gadu vecumam - 2% no testēšanas apjoma, no 10 līdz 19 gadu vecumam – 3%.