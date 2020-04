"Ja salīdzinām sevi ar citām valstīm, mēs ļoti labi izskatāmies." Kariņš akcentē sabiedrības nozīmi Covid-19 ierobežošanā

Kariņš piekrita, ka daudzus interesē jautājums par to, kā pasaule un valsts spēs iziet no Covid-19 radītās krīzes. Tāpēc politiķis uzdevis Krīzes vadības padomes sekretariātam rīt valdībā nākt ar scenārijiem, ceļa karti, kā iziet no krīzes.