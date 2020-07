Lidosta "Rīga" konceptuāli būtu gatava izstrādāt ieceļotāju elektronisko reģistrēšanās sistēmu

Kulakova pastāstīja, ka lidosta ir Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) Covid-19 ierobežošanas hartas biedrs, tāpēc tai notiek nepārtraukta informācijas apmaiņa ar citiem EASA biedriem par to, kur un kādi risinājumi tiek ieviesti. Konceptuāli lidosta "Rīga" ir pētījusi šādu risinājumu, tāpēc tālāk tas būtu tehnisks darbs.

Primāri šī sistēma būtu izmantojama ielidojošo ieceļotāju reģistrācijai, bet vēlāk to varētu pielāgot citiem transporta viediem. Viņa apstiprināja, ka lidosta saņems šādu uzdevumu no valdības, tad arī sistēmu izstrādās.

Jautāta, cik ilgā laikā lidosta varētu izstrādāt sistēmu pēc valdības lēmuma saņemšanas, Kulakova norādīja, ka pagaidām nav iespējams komentēt, cik ilgu laiku tas prasīs, un tas ir atkarīgs no valdības protokollēmumā noteiktā.

Kā ziņots, Covid-19 izplatības ierobežošanai no ceturtdienas, 16.jūlija, Latvijā tiks reģistrēts ikviens ieceļotājs, kurš ieradīsies valstī, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, trešdien valdības ārkārtas sēdē lēma valdība.

Pēc satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) sacītā, ieceļotāju elektronisko reģistrēšanas sistēmu izstrādās lidosta "Rīga" - sākotnēji savām vajadzībām, bet vēlāk to varēs pielāgot citās jomās. Vienlaikus Linkaits norādīja uz nepieciešamību nodrošināt lidostā robežsardzes resursus, jo patlaban lidostā fiziski neesot robežsargu, kuriem iesniegt no ieceļotājiem ievāktās anketas. Linkaits piebilda, ka patlaban lidostā dienā tiek ievāktas 2000 ieceļotāju anketas, bet nākotne to skaits varētu sasniegt 5000.