Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti trīs Covid-19 gadījumi. Viens cilvēks miris

Pēdējās 24 stundās veikti 1473 Covid-19 testi. Reģistrēti 3 jauni saslimšanas gadījumi, 1 persona, vecuma grupā no 90 līdz 95, mirusi. Bija kontaktējies ar radinieku, kas atgriezās no ārvalstīm.

Latvijā kopā veikti 198 508 izmeklējumi, saslimušas 1231 persona un 1052 izveseļojušās, 32 mirušas. Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopā stacionāros ārstējas 4 pacienti - visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāra izrakstīti 191 pacients.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka 1 saslimušais iebraucis no valsts, kurā saslimstības rādītājs virs 25, 1 atgriezies no valsts, kurā saslimstības rādītājs zem 16, 1 saslimušais bija kontaktējies ar cilvēku, kas iebrauca no valsts, kur saslimstības rādītājs zem 16.