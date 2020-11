Latvijā konstatēti 100 Covid-19 gadījumi. Deviņi cilvēki miruši

Pēdējo 24h laikā veikti 2135 Covid-19 izmeklējumi, reģistrēti 100 jauni inficēšanās gadījumi, deviņas personas mirušas (trīs personas vecuma grupā no 65 līdz 75, divas no 75 līdz 85, četras no 85 līdz 95).