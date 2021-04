Konkrētos masu vakcinācijas centros potēšana var tikt veikta bez iepriekšēja pieraksta

Tāpat grozījumos precizēts, kā konstatē personas atbilstību hroniskā pacienta statusam, proti, to var apstiprināt Nacionālais veselības dienests, to var apliecināt ārstniecības iestādes rīcībā esošā informācija par pacienta veselības stāvokli, tajā skaitā nosūtījums no ārstniecības personas, to var apliecināt pacienta uzrādītie dokumenti par veselības stāvokli, kā arī to var apliecināt pacienta parakstīts apliecinājums.