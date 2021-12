Līdz šim vismaz 10 cilvēki Latvijā saņēmuši četras vakcīnas pret Covid-19 devas

Pirmā ceturtā deva valstī ievadīta 27.septembrī, un, saskaņā ar NVD datiem, tā bijusi personai vecumā virs 60 gadiem. Kopš tā brīža vēl divas personas, kas ietilpst šajā grupā, saņēmušas ceturto devu - viena no tām 2.novembrī, savukārt otra - 14.decembrī.

Piecas personas NVD datos atzīmētas kategorijā "cits iedzīvotājs" un visas no tām ceturto devu saņēmušas pēc 2.novembra. Savukārt divas personas norādītas kā vakcinētas "pēc paša vēlēšanās". Šajā gadījumā ceturtā deva saņemta 10.oktobrī un 1.novembrī.

Tāpat datos norādīts, ka trīs no šīm personām saņēmušas "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu, bet septiņas - "Moderna".

Saskaņā ar Veselības ministrijas mājaslapā pieejamo informāciju, no 2.decembra balstvakcinācijas process tiek organizēts saskaņā ar jaunākajām Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām - papildus jau līdz šim noteiktajām iedzīvotāju grupām, balstvakcināciju vajag saņemt visiem iedzīvotājiem vecumā no 40 gadu vecuma, savukārt iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 39 gadiem var saņemt balstvakcināciju.