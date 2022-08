Virsskaņas spārnotā raķete "Cirkon" - vai to var uzskatīt par Putina "ideālo ieroci"?

Pie apgalvotā lidojuma ātruma 3 km/s parasta kamera to nemaz nespētu saskatīt, nemaz nerunājot par to, ka to būtu iespējams uzņemt trīs kadros vienlaikus. Tas ir iespējams tikai tad, ja tās ātrums bija aptuveni līdz trīs mahiem. Tas neatbilst Krievijas teiktajam, ka "Cirkon" ir virsskaņas raķete un tāpēc to nevar pārtvert. Mūsdienu pretgaisa raķešu aizsardzības sistēmām šādu mērķi, lai gan tas ir sarežģīti, tomēr būtu diezgan reāli pārtvert, raksta UNIAN.