Skolu direktori komentē aizvadīto pedagogu streiku

Roga 21.aprīļa valdības ārkārtas sēdē arī vērsa ministru uzmanību uz to, ka ar piedāvāto finansējumu neesot iespējams vienlaikus gan sabalansēt pedagogu slodzi, gan palielināt atalgojumu. Viņa atzina, ka vēl nav paspējusi aprēķināt, vai 26.aprīlī piešķirtais papildus finansējums būs pietiekams.

Piektdien LIZDA nosūtīja IZM vēstuli, lūdzot līdz 10.maijam sniegt aprēķinus par piešķirto finansējumu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai un pedagogu darba slodzes balansēšanai. Arodbiedrība pauž bažas, ka piešķirtais finansējums varot nebūt atbilstošs, lai nodrošinātu streika prasību izpildi katrā no pedagogu grupām.

Lai nodrošinātu atalgojuma palielināšanu arī tiem pedagogiem, kuru algas likme šobrīd ir lielāka par minimālo, IZM aplēsusi, ka nepieciešams palielināt par 3,38% viena izglītojamā izmaksas. Grozījumi noteikumos paredz, ka 1.-6.klases skolēnu vidējās izmaksas tiks palielinātas no 105,09 eiro uz 108,64 eiro, 7.-9.klases skolēnu vidējās izmaksas - no 135,41 eiro uz 139,99 eiro, savukārt 10.-12.klases skolēniem - no 145,51 eiro uz 150,43 eiro.