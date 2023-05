Turcijā tuvojas nozīmīgas vēlēšanas: vai Erdogans pieņemtu sakāvi?

Pretenzijas uz prezidenta amatu līdz ar Erdoganu un Kiličdaroglu pieteikuši vēl divi kandidāti, kas jau sākotnēji tika uzskatīti par margināļiem. Viens no tiem ir kādreizējais akadēmisko aprindu pārstāvis Sinans Ogans, kuru atbalsta galējo nacionālistu koalīcija - Senču alianse (ATA). Ceturtais kandidāts bija kādreizējais CHP līderis un tagadējais Tēvzemes partijas vadītājs Muharems Indže, kuru Erdogans bez pūlēm sakāva jau 2018.gada vēlēšanās. Viņu opozīcijas atbalstītāji asi kritizēja par elektorāta skaldīšanu, un ceturtdien Indže beidzot paziņoja, ka "valsts interešu vārdā" no sacensības izstājas, vairojot Kiličdaroglu izredzes uzvarēt jau pirmajā vēlēšanu kārtā, lai gan pirms tam valdīja vispārēja pārliecība, ka 28.maijā nāksies rīkot otro balsošanas kārtu, jo nevienam no abiem vadošajiem kandidātiem neizdosies svētdien izcīnīt vismaz pusi balsu. Tomēr sociologi brīdina, ka Turcijā ne visai var paļauties uz aptaujām.