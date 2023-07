ES sankcijas radījušas pretēju efektu: turīgie krievu tūristi joprojām atpūšas Eiropā

Rezultāts ir tieši pretējs tam, kas līdz šim bija viens no ES sankciju pret Krieviju mērķiem. Proti, sodīt un ierobežot turīgākos krievus, kuriem Krievijā ir lielāka ietekme.

Tā kā no Krievijas uz ES nav iespējams nokļūt ar lidmašīnu, daudzi krievi to dara caur Turciju vai Gruziju. Raidsabiedrība ERR ziņo, ka vēl pagājušajā nedēļā viens no Krievijas aviokompānijas "Asimut" īpašniekiem apsolīja lidojumus uz Parīzi un Romu caur Tbilisi.