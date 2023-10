"Saprotu, ka man vajag par kādu rūpēties." Ģirts Ķesteris ļoti atklāti par savu privāto dzīvi

Vairākās intervijās Ķesteris minējis, ka, izšķiroties no sievas, tomēr saglabājuši labas attiecības. Atbildot uz jautājumu, vai kādreiz nožēlojis, ka šķīra laulību, viņš teic: "Vienmēr esmu nožēlojis, ka neesmu spējis nodzīvot dzīvi laulībā. Ja nodzīvo kādu dzīves posmu kopā ar cilvēku un nespēj to saglabāt, ar to nav jālepojas, par to ir jāsarkst. Varu rast attaisnojumus un iemeslus, bet kopējā izpratnē – jā, par to ir kauns."