ISW: Krievijas spēki gatavo trešo uzbrukumu Avdijivkai

ISW analītiķi norādīja, ka okupanti turpināja uzbrukuma operācijas Avdijivkas apkaimē un guva apstiprinātus panākumus. Ģeolokācijas dati liecina, ka Krievijas karaspēks virzās uz dienvidrietumiem no Krasnohorivkas, kas atrodas četrus kilometrus uz ziemeļiem no Avdijivkas, līdz dzelzceļa līnijai uz ziemeļiem no Avdijivkas.