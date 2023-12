Daugavpils slimnīcas jaunā vadītāja: finansiālā situācija ir nopietna

Pašvaldība vēlas, lai valsts kļūtu par slimnīcas līdzīpašnieci, kā par to tika runāts jau iepriekš. Daugavpils slimnīcai jākļūst par augstākas raudzes slimnīcu, klīniskās universitātes slimnīcu. To ir iespējams panākt tikai, valstij aktīvi iesaistoties slimnīcas pārvaldībā, tāpat kā valsts to dara Stradiņa slimnīcā vai Gaiļezerā, norāda pašvaldība, atzīstot, ka vēlas slimnīcā jaunus korpusus, jaunas un sakārtotas ēkas. Kad valsts ir kapitāldaļu turētājs, lielajām slimnīcām attīstība ir daudz intensīvāka, norāda pašvaldība.