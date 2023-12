VIDEO ⟩ Porziņģa lieliskais sniegums abos laukuma galos spārno "Celtics" uzvaru

Latviešu basketbolists laukumā atradās 29 minūtes un 13 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Porziņģa kontā arī deviņas atlēkušās bumbas zem groziem, divas rezultatīvas piespēles, seši bloķēti metieni, trīs kļūdas un trīs personīgās piezīmes.