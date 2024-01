Atbildīgi pret noteikumiem un sevi, bezatbildīgi pret klausītājiem: "X" lietotāji komentē Latvijas Radio incidentu

Norādot uz pārtraukumu ēterā un sagatavošanos situācijām, ka no radio ēkas Doma laukumā nevar veikt pārraides, Klapkalne atbildēja: "Ja mēs runājam par atbildību, tad tā noteikti ir mana atbildība, un es neredzu, ka būtu pamats izvērtēt kāda cita valdes locekļa atbildību."

Attiecībā uz to, vai varēja reaģēt citādāk, Klapkalne norādīja, ka radio reakcija bija fokusēta uz sociālajiem medijiem, kur atbildes bija sniegtas. "Īsti nebija pamata iedarbināt citu mehānismu, kas būtu bijis gadījumam, ja no radio ēkas nevarētu raidīt. No radio mājas translācija turpinājās, elektrība netika atslēgta, un visas pārējās sistēmas darbojās," viņa uzsvēra.