"Konkrēta mērķa manai atklātībai nebija." Rūta Judze mēnesi pēc publiskā izmisuma sauciena

Viņa raksta: "Ir sajūta, ka jau gandrīz mēnesi ir nolaupīts mans "Facebook" konts. Un nolaupīta arī pati es. Nebūtu varējusi iedomāties pat mazu daļu no tās rezonanses, ko izraisīja mana atklātība. Apraka mani nesagatavotu kā sniega lavīna un kaut kādā mērā arī paralizēja. No dažādajām emocijām un reakcijām jutos kā karuselī, jo vienaldzīgo manam publiskajam izmisuma solim laikam bija maz. Daži novērsās, citi pievērsās, bija daudz aizturētas elpas.

Līdzjūtība, sapratne, nesapratne, pretrunas, nosodījums, pateicības, atbrīvošanās no maskām - gan tām, kuras varēja labāk atstāt, gan arī no tām, kas kļuvušas liekas un nepanesamas.

Turpinājumā Rūta rakstīja, ka ik dienas saņem līdzīgus stāstus no sievietēm, kas liek viņai apdomāt savu lēmumu publiskot savas ģimenes netīro veļu. "Tas man liek pārdomāt, ko tad mana neklusēšana izdarījusi labu... Jo konkrēta mērķa manai atklātībai nebija. Tikai nespēja vairs paciest arvien jaunus bijušā dzīvesbiedra triecienus, no kuriem mani nepasargāja arī atbildīgās iestādes. Man personīgi šī neklusēšana ir likusi ar milzīgu intensitāti, turklāt, publiski piedzīvot to, kas gada griezumā pieredzēts klusumā soli pa solim.