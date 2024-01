VIDEO ⟩ Lauku skolu reorganizācija: nobažījušies iedzīvotāji un neskaidri pašvaldību lēmumi

Nepilna stundas brauciena attālumā no Talsiem, iespējams sasniegt Mērsraga vidusskolu. Šodien skola ir pagalam klusa - skolēni un darbinieki, spītējot vējam un lietum, devušies protesta akcijā par skolas nākotni. Skolu ieskauj labiekārtots sporta laukums un pat āra klase, kur siltās rudens vai pavasara dienās skolēniem ir iespēja mācīties svaigā gaisā. Tur izglītību iegūst 126 bērni un jaunieši, no kuriem piektdaļa ir tieši vidusskolēni.

Arī mērsradzniekiem skolas reorganizācijas plāns nāca kā zibens no skaidrām debesīm. 18. janvārī pēc pašu iedzīvotāju iniciatīvas tika rīkota diskusija par skolas nākotni. Iedzīvotāji visvairāk uztraucas par skolas pieejamību. Tomēr atbildes uz jautājumiem no domes nesaņēma.

Mērsraga vidusskolā mācās bērni un jaunieši no tuvākiem un tālākiem apvidus ciemiem. Daži no tiem atrodas mežu ielokā, piemēram, Ķūļciems. Ja par tuvāko pieejamības skolu tiktu noteikta Rojas vidusskola, tad skolēnam ik dienu ceļā uz un no skolas kopā būtu jāveic teju 80 kilometri.