Elīna Didrihsone atklāti par veselības problēmām, kas liedz viņai tikt pie vēl viena bērna

Didrihsone teic, ka ārsti gan negarantēja to, ka, sākot sportot, viņa uzreiz varēs palikt stāvoklī. Ārsti norādīja uz vēl kādu iespējamo iemeslu: "Viņi man teica, ka viens no iemesliem ir arī tas, ka prāts no rīta līdz vakaram ir nodarbināts tikai par un ap darbu. Es sapratu, ka tā ir arī mana atbildība pret vīru; ja mēs abi gribam vēl vienu bērniņu un es nevaru palikt stāvoklī, tad es saprotu, ka man ir jāizdara viss no savas puses."