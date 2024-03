"Ieviešot jauno tarifu sistēmu, vilcienu biļešu cenu aprēķināšanas kārtība pasažieriem tiks padarīta saprotamāka, būtiski vienkāršojot pārvietošanos zonu ietvaros. Piemēram, turpmāk, lai aizbrauktu no Babītes līdz Juglas stacijai, būs jāmaksā tikai par braucienu no Babītes līdz Rīgas centrālajai stacijai, savukārt no centrālās stacijas līdz Juglai brauciens būs bez maksas," skaidroja AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Raitis Nešpors, papildus norādot, ka jaunā tarifu sistēma sekmēs vilcienu un autobusu pārvadājumu salāgošanu, vienlaikus stiprinot sabiedriskā transporta sistēmā vilcienu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu.