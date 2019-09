Šīs vasaras spēcīgais karstuma vilnis Francijā nogalinājis 1435 cilvēkus

Veselības ministrijas dati liecina, ka Francijas karstuma viļņa laikā šogad, no 24. jūnija līdz 7. jūlijam miruši 567 cilvēki. Vēl 866 gāja bojā no 21. līdz 27. jūlijam.

Francijā lielā karstuma dēļ bija slēgtas aptuveni 4000 skolas, no kurām daļa uz laiku kļuva par patvērumu ģimenēm, kas bēga no karstuma valsts dienvidos. Tāpat portāls "The Guardian" informēja, ka karstuma dēļ Rietumeiropā gājuši bojā arī bērni.