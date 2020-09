Jauns trieciens Natašai Koroļovai: Tarzāns centies iekarot slavenu Krievijas mūziķi

Viena no striptīzdejotāja iekāres objektiem izrādījās deviņdesmito gadu zvaigzne Natālija Šturma. Pēc viņas teiktā, gadu pirms laulībām ar mūziķi Tarzāns pamatīgi aplidoja viņu. Jāatzīmē, ka Gluško un Koroļova apprecējās pēc divu gadu kopā būšanas.

"Viņa produktīvo un mīlošo Igoru Nikolajevu nomainīja pret striptīzdejotāju Tarzānu, nepiedodot Nikolajevam nodevību, kuru Tarzānam piedod viegli. Un piedos arī nākotnē, bez šaubām. Nozagti dimanti ir cena par dzīvošanu ar tik krāšņu kuili kā Serjoža. Starp citu, viņš ir labs cilvēks, izglītots, nekonfliktē. Viņš nedzer, sievietes viņu dievina. Bet neatkarīgi no tā, kā jūs barojat vilku, viņš joprojām skatās meža virzienā," uzskata mūziķe.

Atgādinām, ka Tarzāns esot uzaicinājis pie sevis uz mājām divas sievietes, kuras Koroļovai un viņas vīram nozagušas dārglietas vairāku tūkstošu vērtībā. Tāpat tika paziņots, ka viena no sievietēm - Anastasija Šuļženko - no Tarzāna it kā esot stāvoklī, kas izrādījās meli.