EM aicinājusi "Latvijas gāzes" akcionāru kārtējā sapulcē liegt dalību "Gazprom" un "Itera Latvija"

Tā kā "Latvijas gāzes" meitasuzņēmums AS "Gaso" ir nacionālajai drošībai nozīmīga kapitālsabiedrība, kurā "Gazprom" un "Itera Latvija " kā "Latvijas gāzes" akcionāri ar šīs kapitālsabiedrības starpniecību realizē būtisku līdzdalību "Gaso", EM, kā "Latvijas gāzes" akciju turētājs, aicināja "Latvijas gāzes" akcionāru sapulces organizēšanā ievērot Nacionālā drošības likuma prasības.

Akcionāru sapulces lēmumu projekts paredzēja kompānijas valdei uzdot sākt reorganizāciju nodalīšanas ceļā, nododot daļu no tai piederošās mantas, proti, 39 900 000 "Gaso" akciju, kas veido 100% no tās pamatkapitāla, jaundibināmai sabiedrībai. Reorganizācijas rezultāta visi "Latvijas gāzes" akcionāri kļūtu par jaundibināmās kompānijas akcionāriem proporcionāli to līdzdalībai "Latvijas gāzē".