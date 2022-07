Saistībā ar spēcīgajām lietusgāzēm izsludināti oranžie un dzelteni brīdinājumi

Latviju no dienvidiem šķērsos aktīvs ciklons, kas lielā valsts daļā nesīs ilgstošu lietu. Naktī uz pirmdienu centrālajos un austrumu rajonos lietus būs stiprs un nokrišņu daudzums sasniegs 20-39 mm, bet pirmdien no rīta vietām valsts austrumu daļā lietus būs pat ļoti stiprs - nokrišņu daudzums būs sasniedzis 40-50 mm, kas ir nedaudz vairāk kā puse no visa augusta mēneša nokrišņu normas vidēji Latvijā.