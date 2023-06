ŅEM VĒRĀ ⟩ 22. jūnijā vilcieni kursēs pēc piektdienu grafika

Pieskaņojoties garo brīvdienu atpūtas paradumiem, atsevišķi dīzeļvilcienu reisi, piemēram, reiss no Rīgas uz Liepāju piektdien, 23.jūnijā, un no Liepājas uz Rīgu sestdien, 24.jūnijā, ir atcelti. Reiss no Rīgas uz Liepāju ir norīkots ceturtdien, 22.jūnijā, un no Liepājas uz Rīgu piektdien, 23.jūnijā.