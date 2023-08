Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem pieejama mobilā lietotne saziņai ar valsts ārkārtas dienestiem

No šī gada augusta cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem pieejama mobilā lietotne "Help in LV", kas paredzēta saziņai ar valsts ārkārtas dienestiem, ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni un noteiktos gadījumos zvaniem savai uzticības personai, liecina Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) paziņojums.