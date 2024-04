Svētdiena Latvijā būs pavasarīgi silta

Naktī uz svētdienu debesis būs mākoņainas, vietām skaidrosies, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Teritorijas lielākajā daļā vējš būs lēns, līdz ar to veidosies migla, savukārt no rīta vējš iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem un pūtīs lēni līdz mēreni. Minimālā gaisa temperatūra būs 0…+5 grādi, dienvidaustrumu rajonos līdz +7 grādiem.