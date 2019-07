"Izrāde ir izdevusies ļoti skaista un skatītāji to uzņem ar stāvovācijām, smiekliem un asarām! Aizverot acis ir sajūta, ka uz skatuves tiešām stāv Alberts Legzdiņš un Armands Birkens. Izrāde pilnībā ir saglabājusi to skaisto burvību, kas ir Čikāgas piecīšu dziesmās un devusi jaunu pienesumu, kas ir krāšnie tērpi un īpaši asprātīgā horeogrāfija. Čikāgas piecīšu” dziesmas ir ieguvušas jaunu skanējumu un elpu, tā tiešām ir skaista vīzija par Čikāgas piecīšiem un viņu dziesmām.” - tā pēc izrādēm, secināja ansamblā ilgadējā dalībniece Lorija Vuda-Cinkusa, kura arī kāpa uz skatuvi un piedalījās divās izrādes dziesmās.

Šogad aprit 30 gadi kopš “Čikāgas piecīšu” atgriešanās Latvijā 1989.gadā ar slaveno koncertu Mežaparka estrādē – tā bija pirmā reize, kad Latvijas iedzīvotāji dzīvē tikās ar iemīļoto grupu. “Čikāgas piecīšu” izpildītās dziesmas jau gadiem bija ārkārtīgi populāras Latvijā, kaut arī neviens nebija redzējis, kā izskatās dziedātāji un pat nezināja, kā viņus sauc. Nelegālie “Čikāgas piecīšu” ieraksti klejoja un tika pārrakstīti neskaitāmas reizes, līdz plates un magnetofona lentas vārda pilnā nozīmē juka ārā un kļuva caurspīdīgas no spēlēšanas.

Nepārvērtējama ir Alberta Legzdiņa nozīme “Čikāgas piecīšu” pastāvēšanā. Viņš izkopa īpašu humorpilnu grupas koncertēšanas stilu. Tie būtībā nebija koncerti, bet izrādes ar dziesmām un humora skečiem, kuros vienmēr skanēja aktuāli, nevienu neaizskaroši joki, par kuriem visi zināja, ka tādi būs un tos ļoti gaidīja. Izrādes pamatā ir Alberta Legzdiņa atmiņu stāstījumi no grāmatas “Čikāgas piecīšu piedzīvojumi” un “Čikāgas piecīšu” populārākas dziesmas. Daudzas “Čikāgas piecīšu” dziesmu ir foklorizējušās un joprojām skan kopīgās sadziedāšanās reizēs - “Līgo, māmiņ!”, “Es redzēju bāleliņu”, “Ir septiņi no rīta”u.c.. Daudzi varbūt nemaz nezin, ka “ Vecpiebalgas ūdensrozes”arī ir Alberta Legzdiņa dziesma, kā arī jestrās “Mans brāļa dārzs”. “Kurpniekzeļļi”, “Hei laili” , “Made in Latvia”un neskaitāmi daudzas citas dziesmas.