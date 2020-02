Hronoloģija ⟩ Rinkēvičs apkopojis ĀM rīcību Kristīnes Misānes lietā

20.12.2019. ​Ārlietu ministrija nosūtīja vēstuli Ģenerālprokuratūrai ar lūgumu vērsties pie Dānijas tieslietu ministra pārskatīt izdošanas prasījuma pamatotību, pamatojoties uz 2005. gada 25. augusta Dānijas konsolidētā tiesību akta Nr. 833 par likumpārkāpēju izdošanu (The Danish Act on Extadition of Offenders, Consolidation Act No. 833 of 25 August, 2005) 12. un 15. pantu.