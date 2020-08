Smaka un kairinājums: kas jāzina, ja izlemjat vairs neskūties

Ja jūs uztraucaties, ka pēc atteikšanās no skuvekļa jūsu mati augs ātrāk vai biezāki, neuztraucieties. Tas ir mīts. Skūšanās nekādā veidā neietekmē ķermeņa apmatojuma biezumu, krāsu vai augšanas ātrumu. Matu tekstūru nosaka ģenētika, to nav iespējams mainīt ar skuvekli vai kopšanu. Ja pamanāt, ka jūsu mati ir duroši un raupji tūlīt pēc skūšanās pārtraukšanas, tas ir tikai iepriekšējā skūšanās rezultāts. Matu gali ir nogriezti ar asmeni, dodiet viņiem laiku atgūties un to stīvums izzudīs.