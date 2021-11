Stacionēto Covid-19 pacientu skaits turpina samazināties

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 755 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet smagi slimo pacientu skaits diennakts laikā palielinājies no 175 līdz 184 pacientiem.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, deviņi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, seši - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.