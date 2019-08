Ir dažādi jumti ar dažādām ekspluatācijas īpašībām. Izvēloties jumta segumu, jāizanalizē visi tā izvēles ietekmes aspekti. Pirmām kārtām, parasti tiek izvēlēti ēkas saimnieka gaumei visatbilstošākie jumta materiāli. Izejot no tā potenciālo jumta segumu klāsts sašaurinās, ņemot vērā dažādas konkrētā materiāla priekšrocības un trūkumus.

Viens no galvenajiem faktoriem, kas jāņem vērā jebkuram jumta materiālam, kas tiek izmantots Latvijas teritorijā – tam jābūt piemērotam Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Tam jāspēj izturēt mūsu mainīgie laikapstākļi - saule, lietus, vējš, sals un citi nokrišņi.

Izturīgs, ilgmūžīgs, dabisks, kluss, uzticams, vizuāli pievilcīgs un Ziemeļu klimatam piemērots ir betona dakstiņu jumta segums BENDERS, kas tiek ražots Zviedrijā. Šie betona dakstiņi ir izturējuši laika pārbaudi, jo to ražošanas pirmsākumi meklējami 1960. gadā. Gandrīz 60 gadu lielā pieredze nodrošinājusi to, ka ģimenes uzņēmums BENDERS no neliela uzņēmuma kļuvis par lielu daudznozaru koncernu, kas paralēli tam, ka jumtu segumu ražošanā ieņem stabilas līderpozīcijas visā Skandināvijā, tikpat veiksmīgi paralēli spēj darboties arī citās nozarēs – ražo betona bruģi, kāpnes un fasādes materiālus; nodarbojas ar šķirnes zirgu audzēšanu; attīsta nekustamos īpašumus u.c.