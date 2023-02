"Viņš izraka sev kapu. Tad viņu nošāva." Divi bijušie "Vagner" kaujinieki atklājuši būtisku informāciju

Otrais kaujinieks stāstīja, ka piedalījies uzbrukumā, kas ilga piecas dienas. "Pirmie soļi mežā bija sarežģīti tur izlikto mīnu dēļ. Septiņi no desmit puišiem gāja bojā uzreiz," viņš stāstīja.

"Mēs nevarējām atkāpties bez pavēles, jo, ja mēs neievērosim pavēli, mēs tiksim nogalināti," sacīja viens no bijušajiem kaujiniekiem.

Viens vīrietis palika pozīcijā, viņš bija ļoti nobijies. Tas bija viņa pirmais uzbrukums. Mums lika skriet uz priekšu, bet viņš paslēpās aiz koka un atteicās to darīt.

Par to tika ziņots komandai, un viss. Viņu aizveda 50 metrus no bāzes. Viņš izraka sev kapu, un tad viņu nošāva," sacīja viens no bijušajiem kaujiniekiem.