Skandāls par armijas pārtikas iepirkumu: no amata atbrīvo vēl vienu darbinieku

Aprīlī ziņots, ka vienai aizsardzības resora amatpersonai, kas iesaistīta iepirkumā par loģistikas pakalpojumu pārtikas piegādē armijas vajadzībām, piemērots disciplinārsods - atbrīvošana no amata. Tagad ministre apliecināja, ka kopumā no amata ir atbrīvotas divas personas. Abas iepriekš bija atstādinātas no dienesta pienākumu pildīšanas.