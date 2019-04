Kādā agrā 2011. gada rītā Timotija Picena māte izņēma sešus gadus veco dēlu no skolas Ilinoisas štatā, ASV . Māte ar dēlu pāris dienas izklaidējušies - apciemojuši zoodārzu un baseinu. Pēc trim dienām sieviete viesnīcā izdarījusi pašnāvību. Atstātajā zīmītē viņa rakstījusi, ka ar dēlu viss būšot kārtībā, bet neviens viņu nekad neatradīs. Nesen pasaules medijus pāršalca ziņa par to, ka puisis varētu būt atradies, taču, par nelaimi satrauktajai pazudušā zēna ģimenei, tā izrādījās nepatiesa. Par vienu no skaļākajiem bezvēsts pazušanas stāstiem ASV vēsta portāls "Cincinnati".