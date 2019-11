2018. gada 28. februāris, plkst. 17.05

"Smartlynx" pilotskola no mātes uzņēmuma nomā 150 sēdvietu "Airbus A320". Uz kuģa ir septiņi cilvēki: četri studenti, instruktors, drošības pilots un lidojumu departamenta inspektors. Kā parasti mācību lidojumos, lidmašīnu kontrolē studenti, kuri nolaižas uz konveijera. Tas nozīmē, ka lidmašīna uz brīdi pieskaras zemei un atkal paceļas gaisā. Ārā ir auksts un asfalts ir slapjš, bet vēja nav.

Plkst. 17.05 lidmašīna tuvojās nosēšanās skrejceļam. Bet šoreiz, lidmšīnai pieskaroties zemei, tā nesāka iegūt augstumu, un ar rēcienu rullēja līdz pašam skrejceļa galam. "Pacelieties!" instruktors norāda studentam, kurš darbojas kā pilots. "Es to daru," atbild students, turot stūres pozīciju sev tieši pretī, lai paceltu lidmašīnas "degungalu". Bet lidmašīna nereaģē. Lidmašīna turpina mesties uz priekšu un palielina ātrumu, jo pacelšanās režīmā uzstādītie motori darbojas ar palielinātu jaudu.

"Pārņemu vadību," instruktors saka, turot otro stūri. Tagad instruktors saprot, ka students nav aizmirsis, kā turēt stūri - lidmašīna nereaģē. Kāpēc? Uz gaisa kuģa tajā brīdī neviens to nezina.

Instruktors pievelk stūri uz sevi un tur viņu šajā pozīcijā 14 sekundes. Līdz skrejceļa beigām palikuši aptuveni 950 metri, ātrums palielinās līdz atzīmei, kas ir pietiekama pacelšanās brīdim. Un, kaut arī lidmašīna ar lielām grūtībām iegūst augstumu, instruktors ir spiests rīkoties tāpat kā parastajā pacelšanās reizē: noņemt nolaišanās aprīkojumu un lidmašīnas atlokus. Bet tā kā ievilktie atloki samazina spārnu laukumu, lidmašīna sāk zaudēt augstumu. No 15 metru augstuma ar ātrumu 352 kilometri stundā lidmašīna sasniedz skrejceļu. Bojāti šasijas pārsegi. Dzinēji ir tik pat kā beigti.

Ekrānuzņēmums no video novērošanas kameras ieraksta, kurā redzama lidmašīnas avārija uz skrejceļa.

Instruktors mēģina pārņemt kontroli pār lidmašīnu. Viņš cenšas izdarīt tā, lai lidaparāts vairāk vērstu degunu zemē, un samazina motoru jaudu. Bet ietekme ir lielāka, nekā gaidīts - tagad lidmašīnas deguns ir vērsts pārāk zemē, un, tēlaini izsakoties, lidmašīna triecas uz zemi no 450 metru augstuma. Kad līdz zemes virsmai ir palikuši mazāk nekā 200 metri, trauksmei tiek pievienoti balss trauksmes signāli: "Reljefs, reljefs, pārāk zems reljefs."

Rezultātā instruktoram izdodas pārņemt kontroli pār gaisa kuģi. No negadījuma sākuma līdz šim brīdim paiet tikai viena minūte un 18 sekundes. Joprojām neviens nezina, kas notika un kāpēc.

Drošības pilots, kurš no ekrāna nolasa kļūdu informāciju, sāk sazināties ar torni: "Mayday-mayday-mayday. Mums ir problēmas ar gaisa kuģu vadības sistēmu."

Students, kurš tikai pirms dažām minūtēm veica regulāru treniņu lidojumu, joprojām sēž blakus pilota krēslā. Instruktors uzdod drošības pilotam apmainīties vietām ar viņu. Kopā ar Lidojumu nodaļas inspektoru, kurš arī atradās kabīnē, students aizdodas uz salonu, kur sēž pārējie studenti. Tagad, kad ir nosēšanās plāns, drošības pilots sāk lasīt gaisa kuģa ekspluatācijas instrukcijas, kas tiek sniegtas motora ugunsgrēka gadījumā. Procedūra saka, ka motors ir jāizslēdz. Bet instruktors nolemj to nedarīt: "Ja es lidoju manuālā režīmā, tad es labāk nolaidīšos ar ieslēgtiem motoriem."

Pēc 10 sekundēm instruktors dod komandu atbrīvot šasiju. Viņš nezina, ka viņiem no slīdēšanas pa skrejceļu pašā sākumā šasija karājas zem lidmašīnas.

Viss nomierinās. Elektrība vadības sistēmā, sensoros un navigācijas sistēmā pazūd līdz ar gaismu kabīnē un salonā. Ir redzams tikai ekrāns ar vispārīgu informāciju: augstums, ātrums, horizonts. Tagad pilotiem nav ko darīt. Lidmašīna vienkārši lido pret zemi. Plkst. 17.50 lidmašīna noslīdēja 150 metrus no nosēšanās joslas sākuma. Riepas pārsprāgst, lidmašīna pārvietojas gandrīz uz diskiem. Vienas šasijas pārsegs vēlāk tika atrasts. Visi, kas atradās uz kuģa, izdzīvoja, neviens netika guvis pat nopietnus ievainojumus. Lidojumu departamenta drošības pilots un inspektors bija no Igaunijas, pārējie bija ārzemnieki.

Lidmašīna nolaidās 150 m attālumā no nosēšanās joslas.

Kā notika izmeklēšana?

Tūlīt pēc avārijas nosēšanās pirmais uzdevums, ierodoties lidostā, bija savākt pierādījumus un pēc iespējas ātrāk notīrīt skrejceļu. Tā kā pēc avārijas cieta lidmašīnas nolaišanās iekārta - riepas un diski, bija jāsāk nomainīt nolaišanās ierīce. Nebija skaidrs, kādā stāvoklī lidmašīna atrodas. Uzdevums bija to sabojāt pēc iespējas mazāk, lai tā tiktu saglabāta kā pierādījums tādā formā, kādā tā bija pēc negadījuma .

Riteņu izlaišanas lūkas sabruka, viena no tām pazuda gaisā un nokrita kaut kur Igaunijas aprinķī.

Bija auksts vakars, un priekšā bija gaidāma ilga nakts, tāpēc blakus negadījuma vietai tika ierīkots štābs, kur cilvēki laiku pa laikam varēja sasildīties un atpūsties. No lidmašīnas tika konfiscēti lidojuma reģistratori - gan sarunu ierakstīšana pilota kabīnē, gan melnās kastes. Kad riteņi tika nomainīti, lidmašīna ar celtni varēja aiztransportēt uz stāvvietu. Pirmās procesuālās darbības varēja sākt veikt tikai agrā rītā.

Tādējādi no rīta pēc katastrofas izmeklēšana atklāja tikai to, ka lidmašīnas dators atkārtoti nosūtīja to pašu kļūdas ziņojumu, un rezultātā stūre, kuru šim datoram vajadzētu automātiski kontrolēt, pārstāja darboties.