"Nemirstīgā" Henrieta Laksa - sieviete, kura, pati to nezinot, ir izglābusi miljoniem cilvēku dzīvības visā pasaulē

Henrieta Laksa ir viena no mūsdienu medicīnas varonēm - pateicoties viņas gēniem, dzīvību ir izdevies sagalabāt miljoniem cilvēku visā pasaulē. Sieviete, kura mira no onkoloģiskas saslimšanas pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, par to gan neuzzināja, un mūsdienās viņas stāsts tiek pārvērtēts arī raugoties no ētikas puses, vēsta ziņu aģentūra BBC.