No tālienes Burj Al Babas ciemats Turcijā izskatās pēc pasakainas mirāžas - te vairākās rindās stāv vairāk nekā pustūkstotis greznu savrupmāju, kas, pateicoties saviem spicajiem tornīšiem, atgādina pilis no Disneja animācijas filmām. Vienīgā atšķirība ir tā, ka šajos greznajos nekustamajos īpašumos nav sastopama neviena dzīva dvēsele. Par to vēsta portāls "Business Insider".