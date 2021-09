Madara Kiviča: Mani aizvaino, ja bērni pārdzīvo otra vecāka dēļ

Par trijotnes vētrainajām attiecībām gan pirms, gan pēc Madaras un Andra laulības šķiršanas vietējie interneta portāli ir rakstījuši daudz - par to ir, ko teikt arī pašai Madarai, kura sākumā uzskatīja, ka pēc šķiršanās varētu uzlaboties viņas un Andra attiecības.

"Protams, ka es pieļāvu tādu iespēju. Ja diviem cilvēkiem ir kopīgi bērni un izveidojas attiecības katram ar savu pusīti, viņi varētu sēdēt dārzā un cept gaļu, kamēr bērni dzīvojas. Es tiešām uzskatīju, ka tā nav problēma. Mums, diemžēl, tā sanāca ļoti liela problēma. Man liekas ļoti paradoksāli, ka nevis tie bijušie ir greizsirdīgi, bet tie jaunie ir greizsirdīgi uz bijušajiem. To, ka pret mani kāda sieviete varētu izjust greizsirdību, kaut gan es tiešām zinu, ka esmu maksimāli nost no tā visa - lai cilvēkiem viss izdodas.

Man bija liels pārsteigums par to, ka no sievietes var būt tāda greizsirdība pret mani, jo man šķita, ka es tiešām netraucēju, ļoti pieklājīgi centos," stāsta Madara.

Viņa uzskata, ka normālas attiecības šķirto vecāku starpā iespējamas tikai tad, kad abi ir atbrīvojušies no aizvainojuma: "Man šķiet, ka Andrī vēl joprojām ir aizvainojums. Aizvainojums par to, ka es nepakļāvos tam, ko viņš vēlējās no manis dabūt, kad šķīrāmies. Es neparakstīju uzreiz dokumentus. Nepiekāpos un paliku pie sava viedokļa.